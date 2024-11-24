Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için karın ilk yere düştüğü andan itibaren yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) -Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte teyakkuzda bekleyen ekipler özellikle ilçenin yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını gece boyunca sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Hummalı çalışma ile birlikte yollar temizlenirken ilçede kar yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşamadığını ve ivedilikle yolların açıldığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “İlçemize karın ilk düştüğü andan itibaren teyakkuzda bekleyen 319 personel ve 74 aracımız yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hizmete sunduğumuz kar takip sistemi ile vatandaşlarımız çalışmalarımızı canlı olarak takip etme imkânı buldu. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz nöbetlerini sürdürüyor. Kapalı herhangi bir yolumuz bulunmuyor” diye konuştu.