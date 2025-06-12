Keçiören Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artış gösteren sinek ve haşerelere karşı harekete geçti. Vatandaşların evlerinde, parklarda ve caddelerde huzurla vakit geçirebilmesi amacıyla 00.00 ila 04.00 saatleri arasında kapsamlı bir ilaçlama seferberliği başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece boyunca prototip tırla caddelerde yapılan çalışmalar, özel ekipler ve ilaçlama araçları ile park, bahçe ve sokaklarda sürdürülüyor.

Ekipler, belirlenen saatlerde yoğun bir tempoyla görev yaparken, ilaçlama sırasında insan sağlığına zarar vermeyen özel karışımlar tercih ediliyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINDA TEMPO ARTIRILDI

İlaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Amacımız, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşlarımızın yaz akşamlarını sineksiz, huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamak. Belediyemiz tarafından kullanılan uçkun ilaçları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp ruhsatlandırılmış ilaçlardır. Etken maddesi, hedef dışı canlıları irite etmeyen ve çevreye zarar vermeyen; hedef canlıları ise etkisiz hale getiren ilaçlardır. Keçiören’imizde sineksiz bir yaz hedefimiz doğrultusunda yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.