Ankara'da Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Keçiören’de Hocalı Soykırımı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde işgal edilen Hocalı Kasabası’nda vahşice katledilen 613 şehit için anma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen tören her iki ülkenin şehitleri için yapılan saygı duruşu sonrasında Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, Togo Cumhuriyeti Büyükelçisi Kamala Bidialou, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadik İmami, Tayland Krallığı Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Keçiören Belediye başkan vekili ve yardımcıları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Azerbaycan'ın iki devlet tek millet denilen ve uğrunda canların verileceği bir devletin adı olduğunu belirterek, "Bizler Türklüğümüz ile onur ve gurur duyarız. Ne Mutlu Türküm Diyene. Hocalı katliamında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi en derin acılarımızla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ise, bu soğukta o zamanlar zulmü yaşamış insanların anısına saygı duyarak düzenlemiş olduğunuz bu tören için Keçiörenlilere minnetlerimi iletti. Ermenilerin kendilerine soykırım yapıldığını iddia edildiğini ama soykırıma maruz kalanlar soykırım yapmadığını belirten Memmedov, "Bu yalanlara dünyanın bütün siyasetçilerini inandırmaya çalışmaktadırlar. Bizler, Ermenilerin soykırımına maruz kalmış ama onları gelecek nesiller için bağışlayan ve bir arada yaşamak zorunda olduğumuzun farkında olan bir milletiz. Bizler Ermenilere barış elimizi uzattık ve şartlarımızı sunduk. Onlar da umarım Türk düşmanlığından imtina eder, bu coğrafyada sulh içinde çocuklarını büyütüp yaşatma fırsatını yakalarlar” diye konuştu.