Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son günlerde üst üste yaptığı uyarıları dikkate alan Ankara Keçiören Belediyesi teyakkuza geçti.ANKARA (İGFA) - Ekipler yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı göreve hazır nöbet tutuyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören’de vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşamaması için kriz masası oluşturularak tüm hazırlıklar tamamlandı.

267 personel ve 66 araçla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçtiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçe sakinlerine de uyarılarda bulundu.

Vatandaşları kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Özarslan, “Olası bir yağış sonrası her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kriz masası kurarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 24 saat nöbet tutacaklar. Ayrıca kurduğumuz sistem sayesinde vatandaşlarımız karla mücadele ekiplerimizin çalışmalarını kartakip.kecioren.bel.tr adresinden canlı olarak görebilecekler” dedi.