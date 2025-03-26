Ankara'da Keçiören Belediyesi’nin dört bir yanını renklendiren bitkilerin yetiştirildiği sera minik öğrencileri misafir etti.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde anaokulu öğrencileri doğa bilinci ve sevgisinin oluşması için keyifli vakit geçirdi.

Geziye ağaçların olduğu bölümden başlayan öğrenciler hangi ağacın ne meyve verdiğini, çiçeklerinin yapısını ve meyvelerin onlara olan faydalarını dinledi. Ağaçlar bölümünden daha küçük bitkilerin olduğu kısma ilerleyen minikler rengarenk çiçekleri tanıdı.

Ziraat Mühendisleri tarafından bitki yetiştiriciliği ve toprağın önemini de dinleyen küçükler daha sonra bitki ekimi için kolları sıvadı. Tohumların toprakla nasıl buluştuğunu uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler elleriyle dikim yaptı. Sera gezisinin sonunda öğrenciler hem eğlendiği, hem öğrendiği dolu dolu bir geziyi tamamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ”Toprağa sahip çıkmak bir ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Geleceğimizin teminatı miniklere bu bilinci aşılamak hepimizin görevi. Küçük öğrencilerimize toprağı ve bitkileri tanıtarak doğaya ve insanlığa olan faydalarını yerinde öğrettik” dedi.