Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında atık pillerin toplanması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması konusunda imzalanan protokol kapsamında “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başladı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi'nin kampanyası ile gelecek nesillerin çevreye karşı duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Atık piller doğaya bırakıldığında toprağı ve yeraltı sularını zehirliyor. Dolayısıyla doğada yer alan canlılar başta olmak üzere insana büyük zararlar veriyor. Okullarımız aracılığı ile çocuklarımızı küçük yaşta eğiterek geri dönüşümün önemini onlara aktarmalıyız” dedi.

SON TESLİM TARİHİ 30 NİSAN

Belediye önlüğünde atık pillerin geri dönüştürülmesi ve sıfır atığa ulaşılması amacıyla düzenlenen kampanyaya ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullar katılabiliyor.

Kampanya sürecinde 500 kilogram ve üzeri atık pil toplayan her okula futbol, basketbol ve voleybol topu ile badminton seti, düdük, atlama ipi ve kronometreden oluşan spor seti hediye edilecek.

Son teslim tarihi 30 Nisan olan kampanya ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı 0312 359 10 27’den bilgi alabilecek.