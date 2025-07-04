Ankara Keçiören, yeşilin ve çiçeklerin renklendirdiği estetik görünümüyle misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan peyzaj çalışmalarıyla bitki ve çiçek dikimi, çim biçme, ağaç budama gibi kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Titizlikle sürdürülen peyzaj uygulamalarıyla park, bahçe ve sosyal donatı alanları rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına hız verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Amacımız, halkımızın yaz aylarını doğayla iç içe, temiz ve düzenli ortamlarda geçirmesini sağlamak. Estetik dokunuşlarla ilçemizi güzelleştiriyor, Keçiören’i daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz” dedi.