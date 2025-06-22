Ankara'da Keçiören Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşayan öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.ANKARA (İGFA) - Yaz tatiline giren öğrenciler, Antares AVM’de kurulan teknoloji alanında gerçekleştirilen etkinliklerde birbirinden renkli, eğitici ve öğretici aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu.

Uçak simülasyonundan robotik kodlamaya, üç boyutlu model tasarımından araç sürüş simülasyonuna kadar birçok teknolojik içerikle buluşan çocuklar, okul döneminin yorgunluğunu atarak yaz tatiline keyifli bir başlangıç yaptı. Etkinlik alanında sergilenen 3 boyutlu modeller çocukların ilgisini çekerken sanal gerçeklik gözlüğüyle uçak kullanma deneyimi sunan simülasyon ise çocuklara heyecan dolu bir deneyim yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Keçiören Belediyesi olarak öğrencilerimizin yaz tatiline keyifli bir başlangıç yapmaları için eğlenceli bir etkinlik alanı oluşturduk. Karne heyecanı yaşayan çocuklarımız, kurduğumuz teknoloji alanında bilim ve teknoloji ile iç içe, birbirinden eğlenceli aktivitelerle okul yorgunluğunu attılar. Keçiören’de dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri için yaz okullarımız ve yaz spor okullarımızla da çocuklarımızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve keyifli bir yaz tatili diliyorum” dedi.