Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen “Bir Ankara Hikayesi” etkinliğinde, Başkent’in tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline ışık tuttu.ANKARA (İGFA) - Etkinlikte, ABB’nin tarihe saygı projelerinden Ankara’nın turizm ve kültür merkezi olma hedeflerine kadar birçok önemli konu ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, etkinliğe özel bir mesaj göndererek Ankara’nın kültür ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Yavaş mesajında, “Ankara, tarihinden aldığı güçle turizmde hak ettiği yere ulaşacak ve bu güzel şehir her yönüyle bir dünya markası olacaktır. Birlikte daha güzel bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABB’NİN TARİHE SAYGI PROJELERİ TANITILDI

Etkinlikte ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, belediyenin tarihi mirası koruma ve yaşatma projelerini detaylı bir sunumla aktardı. Ödemiş, Ankara Kalesi aydınlatma çalışmaları, Bellek Ankara projesi, Anafartalar Çarşısı ve Zafer Parkı gibi restorasyon ve düzenleme çalışmalarını anlatarak, “ABB olarak kentimizin tarihi dokularını korumak ve geleceğe taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.