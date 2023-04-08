Sağduyulu, saygın, iyi kişilik özelliklerine sahip ve yardımsever gençlerin yetişmesi Rotary için çok önemlidir. Bu sebeple Interact kulüplerine öncelik verilir.ANKARA (İGFA) - Ankara Maltepe Rotary Kulübünün sponsorluğunda kurulan Ankara Maltepe Interact Kulübü üyeliğine hak kazanan gençler için düzenlenen törende üyelik rozetlerini; 2430 Bölge Guvernörü Emre ÖZTÜRK ve 2430 Bölge Interact Bölge Temsilcisi Didem Neva ÜRTİŞ taktılar.

Ankara Maltepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Feride Bahar ÜRTİŞ’ in elinden Üyelik Sertifikalarını alan gençler; Topluma örnek bireyler olarak anlamlı hizmet projelerine Interact bünyesi içinde katılıyor olmanın mutluluğunu yaşadılar. Tören sırasında Itc. Pelin GİRGİN keman performansı ile beğeni topladı.