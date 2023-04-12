Ankara Maltepe Rotary Kulübü, 2022-2023 Dönemi Rotary Meslek Başarı Ödüllerine Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Ali Hakan Odabaşı' nı ve Genç bir sinema yönetmeni olan Yunus Furkan Bedel’ i layık gördü.ANKARA (İGFA) - Rotary Meslek Başarı Ödüllerinin 2430 Bölge Guvernörü Emre Öztürk eliyle sahiplerine ulaştığı gecede Ankara Maltepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Feride Bahar Ürtiş; “Biz Rotaryenler, toplum için hizmet ideallerimizi kendi kişisel iş ve toplum hayatlarımıza uygulayarak, topluma örnek olması için projeler geliştiririz. Bizim gibi hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahiplerine olan takdir duygularımızı sunmak için Rotary Meslek Başarı Ödülleri veririz. Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Ali Hakan Odabaşı’ nın meslek hayatı boyunca bu ideallere bağlı ve başarılarla dolu çalışmaları ilham kaynağı olmuştur. Genç bir sinema yönetmeni olan Yunus Furkan Bedel de çalışmaları ile henüz başında olduğu meslek hayatında gençlere örnek teşkil etmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı kendilerine Rotary Meslek Başarı Ödüllerini vermekten büyük gurur duymaktayız” dedi.