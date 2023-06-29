Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki parkları ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı’nda Başkentlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları havaların ısınmasıyla dolup taşarken, Kurban Bayramı’nda da Başkentlilerin vazgeçilmez mekânları arasında yer alıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Ankara’da geçirmeyi tercih eden 7’den 70’e Başkentliler, ABB’ye ait yeşil alanlarda aileleriyle birlikte eğlenerek ve dinlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mangal yakarak piknik yapma imkânı da buluyor.

Yeşilin her tonunun hâkim olduğu 30 Ağustos Zafer Parkı, Altınpark, Mogan Parkı ve Çubuk-1 Rekreasyon Alanlarına akın eden Başkentliler, bayram tatilinde de doğa ile iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.