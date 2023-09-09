Ankara'nın Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Zaferi’nin 102. yıl dönümü kutlamalarında konser veren ünlü Sanatçı Ahmet Şafak, en sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda fırtına gibi esti. Ahmet Şafak, “Neyleyim” şarkısını seslendirdiği sırada düşme tehlikesi geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 102. yıl dönümü kutlamalarının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın ev sahipliğinde, Büyük Zafer Yürüyüşü ve Açılış Korteji ile başlayan kutlama heyecanı, ünlü Sanatçı Ahmet Şafak konseri ile doruğa çıktı. Ahmet Şafak, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde binlerce seveniyle bir araya geldi. Sanatçı, sahnede kendi bestelerinin yanı sıra sevilen başka eserlere de yer verdi. Sevilen Sanatçı Ahmet Şafak, Anadolu rock ozanı Cem Karaca ile yaşadığı bir anıyı sevenleriyle paylaşarak, merhum sanatçının “Kahya Yahya” şarkısını seslendirdi. Sanatçı Ahmet Şafak, aşkın ve vatanın şarkılarını alanı dolduran binlerce seveniyle birlikte dev bir koro halinde söyledi.

SAHNEDE DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Sanatçı Ahmet Şafak, “Neyleyim” şarkısını okurken sahnenin önüne geldiği sırada ayağı takıldı ve düşme tehlikesi atlattı. Şafak’ın yere tutunarak son anda düşmekten kurtulduğu sırada sevenlerinin yüreği ağzına geldi. Ünlü sanatçı ayağa kalktıktan sonra bir süre acı içinde topallayarak sahnesine kaldığı yerden devam etti. Sevenleri ise bu olay için “nazar” yorumunda bulundu.

Şanlı Sakarya Zaferi’nin 102. yıl dönümü kutlamalarının açılış gününe MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve binlerce Ankaralı katıldı.