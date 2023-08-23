Ankara Kırıkkale yolunda Kırıkkale istikametine seyir halinde olan ismi henüz belirlenemeyen 06 DN 6545 plakalı otomobil Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde önüne sokak köpeğinin çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Selim ŞAHİN / ANKARA (İGFA) - Ankara-Samsun karayolunda meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 Acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre araçtan bulunan 5 yaralı ve kız çocuğu ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

https://youtu.be/1GeglGdKWTs