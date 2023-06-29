Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda 400 adet kurbanın kesimini gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptı.Kemal ETLEÇ/ Didim Postası (ANKARA İGFA)

Kurban Bayramının ikinci günü kurbanlarını Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı’na bağışlayan 400 hayırseverin kurbanı, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel nezaretinde kesimi gerçekleştirildi.

Kesimi yapılan kurbanların paylara ayrılarak ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu ifade eden Başkan Yüksel, “Her yıl olduğu gibi bu kurban bayramında da İl Başkanlığımızca vekâleten kurban kesimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu bayramda 400 adet kurbanımızı Allah rızası için kesmiş bulunuyoruz. Bu kurbanlarımızın etlerini ülkücü şehit aileleri ve ihtiyaç sahipleri ailerler buluşturmanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkücü Hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya devam edecektir. Ülkü Ocaklarına vekâleten kurban bağışı yapan, kurbanının derisini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime de en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.Cenabı Allah kesilen tüm kurbanları dergâhı izzetinde kabul buyursun" dedi. Kemal ETLEÇ