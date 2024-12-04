Ankara Üniversitesi, sağlıklı yaşam sürmenin en etkili yollarından biri olan fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve hareketin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı sağlıklı yaşam projesini, “Ankara Üniversitesi Harekete Geçti” temasıyla hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Spor Bilimleri Fakültesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan projenin ilk uygulaması, bu yıl 5.’si Spor Bilimleri Fakültesi ile başlayan Atölye Çalışmalarında gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşmasında, Atölye Çalışmalarının çok önemsedikleri bir çalışma olduğunu, bugün Atölye Çalışmaları ile birlikte yeni bir projeyi daha başlattıklarını ifade etti.

Atölye Çalışmaları kapsamında saatler süren toplantılar yapıldığını, insanların uzunca bir süre oturdukları yerde hareketsiz kalmasının sağlıkla ilgili şüphesiz bazı risklerinin de olduğunu belirten Ünüvar, bu kapsamda, Spor Bilimleri Fakültesi ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ortaklığında hazırlanan yeni bir eylem planını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“HAREKETSİZLİK SAĞLIK İÇİN EN BÜYÜK RİSK”

Ünüvar, sağlıklı yaşamın en temel unsurunun fiziksel aktivite olduğuna dikkat çekerek, “Hareketsizlik sağlık için en büyük risktir. İnsan hayatı hareketle ancak hayatını ve canlılığını koruyabilen bir mekanizma. Dolayısıyla uzunca bir süre hareketsiz kalmanın sağlıkla ilgili pek çok riski var” dedi.

Leonardo Da Vinci’nin, dünya haritası ile insan bedenini birbirine benzettiğini aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:

“Da Vinci, insan vücudundaki damarları haritadaki nehirlere benzetiyor. Nehirler ne kadar akışkan ise hayatiyetin o kadar güçlü olduğunu, insan vücudunda da damarların akışkanlığı ne kadar fazlaysa insanın daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Nehirler kuruduğu zaman nasıl ki o nehirdeki canlılık azalıyorsa, insan vücudundaki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman ya da akışkanlık azaldığı zaman da insan hayatının o kadar riske girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla nehirleri nasıl canlı tutmak gerekiyorsa damarları da canlı tutmak gerekiyor. Damarları canlı tutmanın yegâne yolu da harekettir.”

“ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAREKETE GEÇTİ”

Bugün başlayan 5. Atölye Çalışmaları ile Ankara Üniversitesinin harekete geçtiğinin altını çizen Ünüvar, “Spor Bilimleri Fakültemiz ile uzunca bir süredir çalışıyoruz ve çok da güzel bir kitapçık hazırladılar. İnsanların herhangi bir zorluğa girmeden, üzerlerindeki gündelik kıyafetlerini çıkarmadan da sportif eylem yapabileceğini, harekete geçebileceğini göstermeyi arzu ettik. Bugün Atölye Çalışmaları esnasında, uzunca süre hareketsiz kalan hocalarımızdan tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak her saat başında yaklaşık 2 dakikalık hareket yaptıracağız. Ve göreceksiniz ki bunlar son derece kolay, rahatlıkla yapılabilecek hareketler. Ve biz bu hareketleri yaptığımız zaman sağlığımızla ilgili çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Dolayısıyla ‘Ankara Üniversitesi Harekete Geçti’ temasıyla başlattığımız bir eylem, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşama geçiş noktasında önemli bir adım niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“4 A’YI AZALTIN, HAREKETİ ÇOĞALTIN”

Ünüvar, projenin “4 A’yı azaltın, hareketi çoğaltın” şeklinde de bir mottosu bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“4 A’nın birinci A’sı asansör. Eğer bir sağlık problemimiz yoksa mümkün olduğunca asansörü kullanmayalım. İkinci A ise araç. Yani her yere yürüyün demiyoruz ama yürüyebileceğiniz mesafeyi yürüyerek gidin. Üçüncü A abur cubur. Bunu da dengeli bir şekilde tüketmek gerekir. Dördüncü A da akıllı cihazlar. Şu anda göz sağlığınız, boyun sağlığınız, bel sağlığınız, el sağlığınız gerçekten teknolojik cihazlarla tehdit altında. ‘Akıllı cihazları hiç kullanmayalım’ demiyorum ama mümkün olduğunca daha dengeli kullanalım. Dolayısıyla 4 A’yı ancak gerektiği kadar kullanalım ve hareketimizi çoğaltalım istiyoruz.”

TÜM ÜNİVERSİTEYE YAYILACAK

Proje kapsamında, içerisinde günlük kıyafetlerle yapılabilecek fiziksel aktivitelerin anlatımının yer aldığı 20 sayfalık broşür ile Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlilerinin hareketleri sergilediği videoların da hazırlandığını belirten Ünüvar, “Bu 2’şer dakikalık videoları Ankara Üniversitesinin bütün ünitelerine; fakülte, MYO, yüksekokul, konservatuvar, enstitü ve araştırma merkezlerine göndereceğiz. Ve orada yine arkadaşlarımızdan gönüllülük esasına bağlı olmak kaydıyla, günde hiç olmazsa iki defa 2’şer dakikalık videoyu çocuklarımıza göstererek, hareketleri yapmalarını isteyeceğiz. Bunu yaptığımız zaman hem sağlığımızın daha iyiye gittiğini hem de akademik performansımızın daha da yükseldiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar’ın açış konuşmasının ardından, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel söz aldı.

Uyarı Sesiyle Hareket Başladı

Tuncel, fakültesinin son bir yıldaki faaliyetlerinden ve gelecek yılın planlarından bahsettiği sırada gelen uyarı sesi ile harekete geçildi.

Toplantının yapıldığı Senato Salonunda ortaya gelen Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlileri, boyun esnetme hareketinden başlayarak nefesle akış hareketi, dairesel kol hareketi, göğüs kaslarını esnetme hareketi, omuz esnetme hareketi, yana esneme hareketi, bacak esnetme hareketi, bacak savurma hareketi, sandalyeye oturma ve diz çekme hareketi, sandalyede ayak uzatma-çekme hareketi, sandalyede bel esnetme hareketi ve silkelenme hareketini 2 dakika boyunca üniversite yöneticileri ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ile birlikte gerçekleştirdi.

Fiziksel aktivitenin, 1 ay boyunca devam edecek 5. Atölye Çalışmalarının her oturumunda yapılması planlanıyor.