Ankara Üniversitesinde öğrenim gören binlerce öğrenci ve üniversite yönetimi, iftar sofrasında bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesinde Beşevler Yerleşkesindeki Güneş Meydanı’nda “Ramazan Kültür Akşamı” adı altındadüzenlenen programa; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, dekanlar, genel sekreter, akademik ve idari personel ile yaklaşık 8 bin öğrenci katıldı. Ankara Üniversitesinin ikinci kez düzenlediği ve artık geleneksel hale getirdiği iftar programı kapsamında semazen gösterileri, geleneksel orta oyunu ve müzik dinletileri de yer aldı.Rektör Ünüvar, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra her biri ayrı ayrı masalara oturan Ünüvar ve diğer yöneticiler, öğrencilerle birlikte oruçlarını açtı.

“ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK BİR AİLE”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmanın kendilerine ayrı bir enerji ve güç verdiğini söyledi.

Geçen yıl düzenledikleri iftara 5 bin kişinin katıldığını anımsatan Ünüvar, “Bu yıl 8 bin öğrenciyle birlikteyiz ve hâlâ akın akın gelenler var. Bu büyük bir aile olduğumuzun en güzel göstergesi. Öğrencilerimizle birlikte olmak bize enerji veriyor.

Onlara evlerindeki sıcak ortamı tam olarak sunamasak da en azından bu büyük aile duygusunu yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Bu etkinliğin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak adına önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Nerede o eski Ramazanlar denir ya, işte biz de öğrencilerimize o eski Ramazanlardan bir kesit sunmak istedik. Onlar da büyük bir ilgi gösterdiler. 300’den fazla Ankara Üniversitesi personeli, iftar organizasyonunda görev aldı.

Yemek kazanlarının başında öğrencilerimize hizmet eden çalışanlarımız da en az onlar kadar heyecanlıydı. Bu, gerçekten büyük bir aile olduğumuzun işareti" ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi yönetimi olarak, öğrencilerle iftarın yanı sıra üniversiteye bağlı yurtlarda sahur sofralarında da buluştuklarını kaydetti. Bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Ünüvar, üniversitenin sadece akademik başarıya değil, sosyal birlikteliğe de önem verdiğini vurguladı.

Ünüvar, "Öğrencilerimiz iyi ki Ankara Üniversitesi’ni tercih etmişim diyebilsinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar, hiçbir davetimizi geri çevirmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.