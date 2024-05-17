Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Naim AbdYasir Al Abbudi, “Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin, özellikle eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Irak’ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi’nin de yer aldığı heyetle Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret eden Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Naim AbdYasir Al Abbudi, Türkiye ile Irak arasında tarihi ilişkilerin bulunduğunu ifade etti. Bu ilişkileri geliştirmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Al Abbudi, “Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin, özellikle eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hem Türkiye’de hem de Irak’ta çok köklü üniversiteler bulunduğunu aktaran Al Abbudi, ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerde, iki ülke arasındaki karşılıklı öğretim elemanı değişimi, öğrenci değişimi, ikili ilişkiler konusundaki imkânları araştıracaklarını kaydetti.

Bakan Al Abbudi, Ankara Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteyi ziyaret etmekten de mutluluk duyduğunu dile getirerek, “İnşallah bu ziyaret sayesinde üniversiteler arası yardımlaşma, dayanışma artar” ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Irak’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Ülkeler arasındaki ilişkilerde üst düzey temas ile halklar arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu, ancak bürokrasi ve eğitim arasındaki ilişkilerin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Ülkelerimizi yönetenler ve halklar arasındaki ilişkilerin fevkalade iyi olduğunu görüyor, biliyor ve memnun oluyoruz. Sizin bu ziyaretinizin de eğitimle ilgili ilişkileri çok geliştirecek bir ziyaret olacağını tahmin ve umut ediyorum” diye konuştu.