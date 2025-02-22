Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarını mercek altına aldı.ANKARA (İGFA) - ABB İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Ankara’daki akaryakıt istasyonlarının yangın güvenliği önlemleri tek tek inceleniyor.

İşletmelerin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve halk güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler periyodik olarak devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangın riski nedeniyle başkentteki akaryakıt istasyonlarını sıkı denetime aldı.

Son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinin ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle, ABB İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler başlattı. Olası riskleri en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında, yangın güvenliği başta olmak üzere çevre ve halk sağlığına yönelik önlemlerin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı inceleniyor.