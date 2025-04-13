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Eğitimle, katılımcı ülkeler arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve özel kuvvetlerin yetkinliklerini artırmayı amaçlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, eğitim kapsamında; Meskûn Mahallerde Muharebe ve Yakın Muharebe Eğitimleri, Keskin Nişancı Eğitimi, Sıhhiye ve Yaralı Tahliyesi Eğitimi, İnsansız Hava Sistemleri Eğitimi, Askerî Serbest Paraşüt Eğitimi, Çabuk İniş Tahliye Halatı Eğitimi gerçekleştirildi.

????️ 7-11 Nisan 2025???? Gölbaşı/Ankara“Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025” Türk Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın katılımıyla icra edildi.İcra edilen eğitimler şu şekilde:✅ Meskûn… pic.twitter.com/uY0c3IrMfD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2025

Eğitime, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Romanya’dan özel kuvvet birlikleri katıldı.

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