Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Öztürk birim müdürleriyle toplantı yaptı

Başkan Öztürk birim müdürleriyle toplantı yaptı

Baraj doluluk oranının yüzde 47,60 olduğunu açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajların su miktarı verileri kurumun resmi internet sitesi https://aski.gov.tr/TR/Baraj.aspx adresinden paylaşıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, günlük kişi başı 237 litre su tüketildiği Ankara'da yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hep birlikte tasarrufa dikkat edelim çağrısında bulundu.

???? Ankara'da baraj doluluk oranı %47.78! Su kaynaklarımızı verimli kullanmanın tam zamanı! ????Günlük kişi başı 237 litre su tüketiyoruz. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için hep birlikte tasarrufa dikkat edelim. Barajların su miktarı verileri kurumun resmi internet… pic.twitter.com/TlgMCg4lCg — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 5, 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon metreküp toplam hacmi sahip barajların doluluk oranlarını paylaştı. ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su kaynaklarının verimli kullanmanın tam zamanı olduğu vurgusu yapılarak baraj doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.