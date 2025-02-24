Ankara Keçiören Belediyesi, tarımsal üretimde doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak ve bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmak amacıyla “Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden” sloganıyla eğitimlere başladı.ANKARA (İGFA) - Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimlerden 150 kursiyer ücretsiz faydalanıyor. Ovacık Mahallesi’nde bulunan modern ve akıllı serada gerçekleştirilen eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDEN UYGULAMALI EĞİTİM

Kursiyerler sebze yetiştiriciliği, meyve budama, bahçe güzelleştirme, iç mekân ve dış mekân bitki yetiştiriciliği, aşılama ve gübreleme, gül ve bağ budama, sera yetiştiriciliğini öğrenirken verimli üretim teknikleri hakkında da bilgi sahibi oluyor. Katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra serada yapılan uygulamalı dersler ile doğrudan üretim süreçlerine dair pratik bilgiler elde ediyor.

MODERN TARIM TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Eğitim programlarıyla tarımsal üretim sürecindeki yanlış uygulamaları ortadan kaldırmayı ve bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Düzenlediğimiz bu eğitim programıyla hem üreticilerimiz hem de hobi olarak bitki yetiştiren vatandaşlarımız, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle modern tarım tekniklerini öğreniyor. Bununla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli bir tarım yetiştiriciliği konusunda kendilerini geliştiriyorlar” dedi.