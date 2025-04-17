Ankara’da düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği” panelinde, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede yapı sektörünün rolü masaya yatırıldı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Ankara’da Sürdürülebilir Gelecek Derneği tarafından ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği” paneli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerini bir araya getirdi.

Panelde, yapı sektörünün çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü tartışıldı. Dernek Başkanı Nejla Aykaç, “İklim değişikliği toplumsal barışı da tehdit ediyor. Mevcut yapı stokunun dönüşümü ihmal edilmemeli,” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Abdurrahim Durmuş, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75,6’sının enerji sektöründen kaynaklandığını belirtirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Ersoy Metin, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu düşürmek için çalışıldığını vurguladı.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tombul, yerel yönetim temsilcileri ve iklim aktivistleri de enerji dönüşümü, toplumsal farkındalık ve mevzuat güçlendirme önerilerini sundu.

Panel, geleceğe yönelik fikirleriyle dikkat çekti ve katılımcılara plaket takdim edilerek sona erdi.