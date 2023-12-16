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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çayyolu (M2)- Sincan (M3) Bağlantı Hattı (M6) projesinin sözleşmesi için masaya oturdu. İmza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnşallah projeler tamamlandıktan sonra yapımına başlayacağız.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte raylı sistem ağını genişletecek projelere hız kesmeden devam ediyor.

Çayyolu (M2)- Sincan (M3) Metroları bağlantı hattının “Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesini kazanan firma PROTA Mühendislik ile sözleşme imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende imzaları; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Prota Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Danyal Kubin attı.

Mansur Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada projenin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu: “Daha önce hazırlanmış hiçbir metro projesi yoktu. Hepsi Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmişti. Bize izin verilen öncelikle Dikimevi Mamak Metrosu Projesi oldu. Bunun proje ihalesine çıkıldı. Kredisi bulundu onaylandı ve inşallah ocak ayı içerisinde başvuran 8 firma içerisinden yapımını biri üstlenecek ve inşallah temel atmaya çalışacağız. Bunun yanında Dikmen Metrosu için proje ihalesi yaptık şu anda devam ediyor. Keçiören Metrosu’ndan Ovacık’a uzanan hattın proje ihalesi yapıldı. Ayrıca Koru Yaşamkent ve Koru Bağlıca Proje ihaleleri yapılmıştır. Bu proje ihaleleri bizim seçimden önce tamamlanacaktı fakat bir eksik vardı, Bağlıca'dan Sincan'a uzanan hat aynı zamanda Başkentray hem de hızlı tren entegre olacak şekilde onunda ihalesini bugün imzalıyoruz. İnşallah projeler tamamlandıktan sonra yapımına başlayacağız. Ankara’daki ulaşımı çözmenin toplu ulaşımdan, konforlu ulaşımdan başka hiçbir çaresi yok. İnşallah, Allah yapmayı da bize nasip eder. Hayırlı uğurlu olsun.”

Havaalanı Metrosu’na dikkat çeken Yavaş, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Çayyolu Metrosu’nun borcunu bu ay bitiriyoruz. Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metronun parasını biz 4,5 yılda ödemiş olacağız. Oysa metro kredileri bildiğiniz gibi uzun vadeli kredilerle yapılır çünkü halka daha fazla yük bindirilmez. Seçimde iş başına geldikten sonra yapılan düzenlemeyle böyle bir kesinti yapıldı. Şimdi de Keçiören Metrosu’ndan gara gelen kısmı da bizden kesmeye başlayacaklar. Aslında metroları biz yapmış oluyoruz. Bu tören vasıtasıyla Ankara halkına şunu söylemek istiyorum; Keçiören Havaalanı Metrosu’nu Çubuk’a kadar uzanacak şekilde 2 yıldır yatırım programına almasına rağmen henüz ihalesine çıkmadı. Biz bir yandan projeleri tamamlarken var olan projeyi de bir an evvel yapmasını diliyorum. Dünyada hiçbir başkentte havaalanından kente gelişte toplu ulaşım raylı sistem var, sadece Ankara'da yok. Bu da bizi oldukça üzüyor. Bu vesileyle onun da bir an evvel yapımına başlanmasını diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

YAVAŞ: “5 İSTASYON VE 11,6 KİLOMETREDEN OLUŞACAK HAT, BAĞLICA İLE DEVLET MAHALLESİ İSTASYONLARINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK”

Yavaş, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Ankara'da iki ayrı hattı birbirine ring şeklinde bağlayacak olan ilk metro hattının proje çalışması için bugün ilk imzaları attık. Koru metrosunun Bağlıca metrosuna uzatılmasının ardından Çayyolu metrosunu Sincan metrosuna bağlayacak olan hat için proje çalışmasına başladık. 5 istasyon ve 11,6 kilometreden oluşacak hat, Bağlıca ile Devlet Mahallesi istasyonlarını birbirine bağlayacak. Değerli hemşehrilerim, göreve geldiğimizde bırakın devam etmesini, projesi yapılan bir tek metro hattı bile bulunmuyordu. Bu dönemde, 7,43 kilometrelik Mamak Metrosu'nun projesini tamamladık. Yapım ihalesinin 2. aşaması 8 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve inşallah bu dönem temelini atacağız. 9,63 kilometrelik Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent Metro Hattı, 7,69 kilometrelik Keçiören-Ovacık Metro Hattı ve 14,3 kilometrelik Kızılay-Dikmen Metro Hattı'nın projesini 2024 yılının Şubat ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün proje çalışması imzalanan 11,6 kilometrelik Bağlıca - Devlet Mahallesi hattı ile beraber, toplamda 5 ayrı hatta 50,65 kilometrelik metro projesi için süreci gün kaybetmeden sürdürüyoruz. Havalimanı Metrosu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde olup Belediyemizle ilgisi bulunmamaktadır.”

Proje çalışmasına başlanacak Çayyolu (M2)- Sincan (M3) Birleşim Hattı (M6) 10 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşuyor. Bu hat ile Çayyolu- Sincan hatları arasındaki geçiş süresi kısalacağı gibi Başkentray ve YHT hatlarıyla da entegrasyonu sağlanacak.