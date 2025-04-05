Ankara Büyükşehir Belediyesi genç sanatçılara destek olmak amacıyla ücretsiz “Müzik Stüdyosu-Stüdyo Senin” projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde 15-35 yaş aralığındaki Başkentlilere hizmet verecek stüdyo içinde; cep sahne, fuaye alanı ve akustik panellerle düzenlenmiş, ses yalıtımlı kayıt ve prova stüdyosu bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, genç müzisyenlerin yeteneklerini geliştirip sanatsal etkinlikler düzenleyebilecekleri “Müzik Stüdyosu-Stüdyo Senin” projesini hayata geçirdi. Mustafa Kemal Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 300 metrekarelik bir alanda inşa edilen stüdyo; peyzaj ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından Ankaralı vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Müzik stüdyosunda; cep sahne, fuaye alanı ve akustik panellerle donatılmış, ses yalıtımlı kayıt ve prova stüdyosu bulunuyor. Böylece amatör müzik grupları ve bireysel sanatçılar, yüksek maliyetler ödemeden profesyonel bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecek.

Kaynak: İGF