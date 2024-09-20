Ankara’daki barınaklardaki can dostları için bir araya gelen hayvan dostları, barınaklardaki canların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek çağrısında bulunarak, 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek “Pideler Bizden, Mamalar Sizden” etkinliğine tüm hayvanseverleri davet etti.ANKARA (İGFA) - Ankara’da hayvan dostları barınaklardaki can dostları için bir araya geliyor.

Barınaklardaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek çağrısında bulunan Ankara Çayyolu Rotary Kulübü 2024-25 Dönem Başkanı Elif Tığlı Özcihan, 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek olan “Pideler Bizden, Mamalar Sizden” etkinliğine duyarlı tüm hayvanseverleri davet etti.

Başkan Özcihan, barınaklardaki hayvanların bakımı ve sağlık ihtiyaçları için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin, kulüp olarak sosyal sorumluluk misyonlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Elif Tığlı Özcihan, “Hayvan dostlarımızın zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu etkinlikle onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Ankara Çayyolu Rotary ve Rotaract Kulüpleri olarak, barınaklardaki can dostlarımızın mama ve kısırlaştırma operasyonlarına maddi destek sağlayacağız. Hep birlikte el ele vererek onların yaşamlarını daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Özcihan bu etkinliğin sadece bir yardım organizasyonu olmasının ötesinde, toplumda hayvanlara yönelik duyarlılığı artırma amacı taşıdığını da belirterek, etkinlikten elde edilecek gelirin büyük bir kısmının Ankara’daki hayvan barınaklarının ihtiyaçları için kullanılacağını, geri kalan kısmının ise deprem bölgesi olan Adıyaman’daki hayvan barınaklarına gönderileceğini belirtti.