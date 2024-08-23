Ankara'da il genelinde 16 – 22 Ağustos 2024 tarihlerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 612 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, il genelinde 16 – 22 Ağustos 2024 tarihlerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarında farklı suçlardan aranan 612 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz genelinde 16.08.2024 ile 22.08.2024 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 28, 5 yıla kadar hapis cezası olan 226 ve ifadeye yönelik aranan 333 şahıs olmak üzere toplam 612 kişi yakalanmıştır."

Ankara il genelinde 16 – 22 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarına ilişkin bilgiler… pic.twitter.com/R8M7AcrECw — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 23, 2024