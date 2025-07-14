Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler için 24 Temmuz’a kadar Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.ANKARA (İGFA) - Doğru tercih için mesaiye başlayan Keçiören Belediyesi eğitim uzmanları, öğrencilerin yüzdelik dilimleri ve kişisel hedefleri doğrultusunda birebir görüşmelerle rehberlik hizmeti sunmaya başladı.

4 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

LGS tercih danışmanlık hizmeti; Keçiören Belediyesi Hizmet Binası (giriş kat), Tepebaşı Eğitim Merkezi, Mevlana Eğitim Merkezi ve Çaldıran Eğitim Merkezi’nde verilmeye başlandı. Tercih döneminde uzman rehber öğretmenlerden destek almak isteyen öğrenci ve veliler, belirtilen danışmanlık noktalarına giderek bu hizmetten yararlanabilecek.

EĞİTİME DESTEK İÇİN TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Eğitime destek konusunda belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Gençlerimizin hayatını etkileyecek bu önemli dönemde onların yanında olmak, doğru tercihlerle hayallerine ulaşmalarına katkı sunmak istiyoruz. Yıl boyunca çalışan, alın teri döken her bir öğrencimizin hayal ettiği liseye girmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, hepsine eğitim yaşamı boyunca başarılar diliyorum. Geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.