Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin çevre ilçelerine ücretsiz olarak düzenlediği Kent Gezileri başlıyor.ANKARA (İGFA) - Başkentin tarihini ve kültürünü tanıtacak projeleri tek tek hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezilerine de devam ediyor.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Ankara’nın çevre ilçelerine ücretsiz olarak düzenlenen Kent Gezileri, bahar aylarının gelmesi ve havaların düzelmesiyle birlikte yeniden başlayacak.

2022 YILINDA 26 BİN ANKARALI KATILDI

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği hizmetle Ankara tanıtılırken yerel ekonominin de canlanmasına katkı sağlanıyor.

Nallıhan, Balâ, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenlenen Kent Gezileri kapsamında 2022 yılında 26 bin Ankaralı katıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik gezi kapsamında yöresel pazarları da ziyaret eden vatandaşlar, tahsis edilen otobüslerle tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerini de geziyor.

Gezilere katılmak isteyen Başkentliler, bireysel başvurularını Başkent 153 çağrı merkezi üzerinden grup başvurularını ise ABB Hizmet Binası’nda dilekçe ile yapabiliyor.

“BAHAR MEVSİMİYLE İLÇE GEZİLERİNİ PLANLIYORUZ”

Turizm Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılında Başkentin merkezi ve ilçelerine 600’e yakın gezi düzenlendiğini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Bu gezilerimize yaklaşık 26 bin Ankaralı katılım gösterdi ve hepsinden olumlu geri dönüşler aldık. Ankaralılar da gezilerimize çok fazla ilgi gösteriyor. Talebe uygun olarak da ilçelere bahar mevsimi ile birlikte geziler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı hafifletebilmek için Ankara’da ve ilçelerde gezilere götürdüklerini hatırlatan Bozkurt, “En büyük talep Anıtkabir gezilerine oluyor. Ankara Kalesi ve müzelere de yoğun bir talep var” ifadelerini kullandı.