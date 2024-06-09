Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri amacıyla Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı'na Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Selahattin Çetin ile BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak’ın yanı sıra ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden de görevliler katıldı.

Toplantıda; Ankara il sınırları dâhilinde kurban kesim yerlerinde alınacak önleyici tedbirler ve kesim sonrası ilaçlama faaliyetleri ile vektörle mücadele ederek çevre kirliliği ve halk sağlığı tehditlerinin ortadan kaldırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

“İYİ BİR KURBAN BAYRAMI GEÇİRECEĞİZ”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında insan ve çevre sağlığıyla ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Umarız iyi bir Kurban Bayramı geçireceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda alınacak tedbirlerin net olarak belirlendiğini kaydeden Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise “Bayram öncesinde de Sağlık İşleri Daire Başkanımız ve ilgili personelleri ile kesim ve besi alanlarında dolaşarak bizzat yerinde göreceğiz gerek ilaçlama gerekse de zabıta tedbirlerini ne şekilde uygulayacağımızı alanda göreceğiz” ifadelerini kullandı.