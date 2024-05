Ankara Altındağ spor salonunda yapılan Para masa tenisi Türkiye şampiyonası sona erdi. Türkiye’nin bir çok ilinden 104 sporcunun katıldığı şampiyonada Mardin’i temsil eden Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi takımı farklı kategorilerde bir çok sporcuyla başarılar elde etti.Şehmus EDİS / ANKARA (İGFA) - Ankara’da yapılan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Merit Grup Real Mardin takımı sergilediği performans ile dikkatleri çekti. Çiftlerde Rıdvan Fidan ve Uğur Muratoğlu Türkiye 3.cüsü oldu.

Şampiyonada sergiledikleri performans ile beğeni toplayan Merit Grup Real Mardin Takımı, çift ve ferdilerde Türkiye 3.lüğünü Mardin’e kazandırdı. Çiftlerde Rıdvan Fidan ve Uğur Muratoğlu Türkiye 3.sü, Ferdilerde 6. Klasta Rıdvan Fidan Türkiye 3.cüsü, 7. Klasta Uğur Muratoğlu Türkiye 5.cisi ve 8. Klasta Abdulkadir Admış Türkiye 6.sı oldu.

Hem sportif hem eğitim anlamında gençlere her zaman katkı vermeye devam edeceklerini ifade eden Kulüp Başkanı Zafer Karataş, “Sporcularımız olan Abdulkadir Admış, Uğur Muratoğlu ve Rıdvan Fidan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bize böylesine güzel bir gururu yaşattılar. Mardin’imizi en üst düzeyde temsil ediyoruz. Mardin’in tanıtımına katkı sağlıyoruz, Mardin’deki gençleri spora teşvik edip performans anlamında da başarı sağlamaya çalışıyoruz, hem sportif hem eğitim anlamında gençlerimize katkı vermeye devam edeceğiz, başta sayın valimiz Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor il müdürü sayın Beytullah Birlik ve yönetim kurulumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Merit Grup Real Mardin teknik direktörü İzzet Atasever ise; “Kulüp olarak hemen hemen her alanda kendimizi ispat etmiş bir aileyiz. Süper ligde hem kadınlar hemde erkek takımlarımız, 3. ligde de kadın takımımız mücadele ediyor, Her zaman dile getirdiğimiz "Mardin masa tenisi oynuyor" sloganımızı Ankara’da yapılan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında da gösterdik ve kendimizi ispatladık ve bu başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki şampiyonaya çok daha sistematik ve disiplinli bir şekilde hazırlanarak Şampiyon olmayı hedefledik. Gerek maddi gerek manevi gerek her anlamda yanımızda olan büyük destekleri olan kulüp başkanımız sayın Zafer Karataş’a Mardin masa tenisi ailesi adına minnettarız. Büyük bir emek vererek sporcularımız Abdulkadir Admış, Uğur Muratoğlu ve Rıdvan Fidan kardeşlerimi gösterdikleri üstün performans ile bizlere böylesine güzel bir gururu yaşattılar. hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Mardin’e döndüklerinde büyük sevinç duyduklarını ifade eden sporcular, tebrikleri kabul ederek, Turnuva için desteklerini esirgemeyen, Merit Grup Real Mardin Kulüp Başkanı Zafer Karataş, Mardin valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Beytullah Birlik ve duaları ile destek vererek tüm sevdiklerine teşekkür ederek, gelecek şampiyonaya daha iyi hazırlanacaklarını ve Mardin’e daha iyi dereceler kazandırmayı hedeflediklerini söylediler.

Ödül törenine katılan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen başarılı sporculara ödüllerini verdikten ve hatıra fotoğrafı çektikten sonra program sona erdi.

PARA MASA TENİSİ NEDİR? Para Masa Tenisi, sporcuların sayıları göz önünde bulundurulursa en geniş üçüncü Paralimpik spordur ve 100 üzerinde ülkede oynanmaktadır. Görme engeli bulunan sporcular dışında, diğer tüm fiziksel engel gruplarındaki sporcular, ayakta veya oturarak sınıflarında yarış yapılan spor türüdür.