Ankara Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) Müzik Atölyesinin Türk Halk Müziği Korosu ve Orkestrası tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda yıl sonu konseri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da koro ve orkestra şefliğini Gürbüz Gözüm’ün üstlendiği konserin sanat yönetmenliğini Kubilay Dökmetaş yaptı. Bir yıl boyunca KEÇMEK bünyesinde eğitim alan ve sahne performanslarını ortaya koyan amatör sanatçılar ve orkestra, birbirinden güzel ezgileri dinleyicilerle buluşturdu. Salonun tıklım tıklım dolduğu gecede, Türk Halk Müziği’nin sevilen eserleriyle yaşanan müzik şölenine dinleyiciler alkışlarla eşlik etti. Konser programına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de katıldı. Biçer, etkinlik sonunda Orkestra Şefi Gürbüz Gözüm’e çiçek takdim ederek, koro ve orkestraya teşekkürlerini iletti.

SANATIN VE MÜZİĞİN GÜZELLİKLERİNİ YAŞATACAĞIZ

Gösterdikleri sahne performansı dolayısıyla kursiyerleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Türk Halk Müziği, kültürümüzün taşıyıcı direklerinden biridir. KEÇMEK bünyesinde eğitim alan kursiyerlerimizin sahne performanslarıyla bunu bir kez daha hissettik. Her bir kursiyerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sanatın ve müziğin güzelliklerini Keçiören’de yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.