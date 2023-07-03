Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı ormanlık alanlara girişleri 30 Eylül’e kadar yasakladıANKARA (İGFA) - Ankara'da girilmesi serbest olan millî park, mesire alanları ve tabiat parkları bir liste ile paylaşıldı.

Ankara Valiliği'nce izin verilen alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

İdarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerler dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklandı.

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İl sınırı içerisindeki tüm ormanlık alanlarda kamp hizmeti veren işletmeler haricinde kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek.

Ankara'da kontrollü giriş yapılabilecek alanların listesi şöyle: