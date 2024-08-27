Ankara Beysukent Rotary Kulübü ve Ankara Beysukent Rotaract Kulübü, çevre bilincini artırmak ve toplumsal yardımlaşmayı teşvik etmek amacıyla Ankara Temelli Gölet’inde çöp toplama faaliyeti yaptılar.ANKARA (İGFA) - Etkinlik, Ankara'nın doğal güzelliklerinden Temelli Gölet’inde yapıldı. Ankara Beysukent Rotary Kulübü üyeleri, gölet çevresindeki çöpleri topladı ve çevre temizliği konusuna dikkat çektilar.

Helpsteps uygulaması kullanılarak, topladıkları adımlar Otizm Vakfı’na bağışladılar.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Ankara Beysukent Rotary Kulübü Başkanı Gizem Yönal, etkinliğin hem çevre bilincini artırmak hem de sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak amacı taşıdığını belirterek, “Temelli Gölet’inde gerçekleştirdiğimiz bu temizlik etkinliği, çevremizi korumak ve sosyal yardım projelerine destek vermek açısından büyük önem taşıyor. Adımlarımızı Helpsteps uygulaması aracılığıyla Otizm Vakfı’na bağışlayarak, yardımseverliğimizi bir adım öteye taşıdık” dedi.

Ankara Beysukent Rotaract Kulübü Başkanı İlayda Temel ise, “Çevre temizliği ve toplumsal yardımlaşma konularında sürekli olarak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, hem çevremize hem de topluma olan katkımızı artırıyor. Projemizin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı gururluyuz” diye konuştu.