CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezlerinde ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret edecek.

Erdoğan'ın BBP ziyareti resmi programında yer almazken, BBP kaynakları ziyareti doğruladı.

Bugün aynı zamanda saat 17.00'de de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya gelecek.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Dr. Fatih Erbakan genel başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.