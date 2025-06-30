Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ikinci ayağı 27-29 Haziran tarihleri arasında Ankara Mühye’de gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - ANDOFF (Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü) tarafından Spor Toto, Petlas, ICRYPEX, Land World, BDY Group ve ATC sponsorluğunda ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Çankaya Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 26 araç ve 52 sporcunun mücadele etti.

İki gün boyunca kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen yarış sonunda, otomobil klasmanında Oğuzhan Türkvatan-Hüseyin Hasret Yılmaz ekibi birinci olurken, Caner Bal-Ramazan Karaçelik ikinciliği, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak da üçüncülüğü elde eden ekipler oldular.

SSV klasmanında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, İsrafil Akyüz-Batuhan Korkut ikinci ve Adem Kalyon-Meryem Betül Kalyon üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Otomobil Sınıf 4’te Caner Bal-Ramazan Karaçelik, Sınıf 3’te Ergün Çirkin-Gülten Toprak ve Sınıf 2’de Oğuzhan Türkvatan-Hüseyin Hasret Yılmaz birincilikleri paylaştılar.

Yarışa katılan kadın pilotlar arasında Betül Dönmez ve Gözde Dila Bayık eşit puanla birinciliği paylaşırken, kadın copilot klasmanında da Meryem Betül Kalyon birinciliği, Özge Sülün ikinciliği ve Gülten Toprak da üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.