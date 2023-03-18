Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak amacıyla başlattığı ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İlk gününde Ankaralılardan yoğun ilgi gören dayanışma günlerinde; bölgeden gelen 100 esnaf ürünlerini satmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak amacıyla başlattığı ve ilk gününde Ankaralılardan yoğun ilgi gören Kahramanmaraş Dayanışma Günleri devam ediyor.

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen dayanışma günlerinde; Kahramanmaraş’tan gelen 100 esnaf antikadan ayakkabıya, baharattan bakır ve gümüşe, çantadan deriye, giyimden kuruyemişe, tatlı-dondurmadan yöresel ürünlere kadar birçok ürünün satışını gerçekleştiriyor.

En az 10 gün daha açık kalması planlanan Kahramanmaraş Dayanışma Günleri, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.