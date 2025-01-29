Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Abdulsamet Başar, Ankara’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, önemli bir başarıya imza atarak şampiyonayı gümüş madalyayla ikinci sırada tamamladı.Turnuva sonrası başarılı sporcuyu ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Bu başarının, gelecekte daha nice zaferlerin habercisi olduğuna inanıyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Abdulsamet Başar, Ankara’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bronz madalyaya uzandı

82 kilogramda zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, şampiyonayı gümüş madalyayla ikinci sırada tamamladı.

İlk turda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Hasan Berk Kılınç’ı, ikinci turda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hasan Basri Yıldırım’ı mağlup eden Başar, çeyrek finalde Ankara TEİAŞ’tan Yüksel Sarıçiçek’i saf dışı bıraktı.

Finale yükseldi

Yarı finalde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Ali Osman Erbay’ı sayı tuşu ile geçen Başar, finale yükseldi ve şampiyonayı ikinci tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

“Hepimizi gururlandırdı”

Turnuva sonrası başarılı sporcuyu ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Abdulsamet gösterdiği başarıyla hepimizi gururlandırdı. Elbette bu başarı büyük bir azmin, disiplinin ve kararlılığın sayesinde oluştu. Kendisinin minderdeki mücadelesi, sporcu ruhu ve hiç vazgeçmeyen duruşu tüm genç sporcularımıza da ilham verdi. Bu büyük başarının, gelecekte daha nice zaferlerin habercisi olduğuna inanıyoruz. Ben bu vesile ile sporcumuz Abdulsamet Başar’ı ve şampiyonada mücadele veren tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Ziyarette konuşan Başar ise, “Böylesine önemli bir organizasyonda şehrimizi ve kulübümüzü en güzel şekilde temsil ettiğim için oldukça mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha sıkı ve disiplinli bir çalışma temposuyla yeni şampiyonluklar ve yeni derecelerle şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.