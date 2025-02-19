Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışına karşı öğrencilerin merakla beklediği tatil duyurusu Ankara Valiliği'nden ten henüz gelmezken, öğrencilere destek Samsun'un Canik ilçesinden geldi. ANKARA (İGFA) - Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürürken Ankara Valiliği'nden henüz okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Öğrenciler Ankara Valisi Vasip Şahin'e kardan araç üzerine yazdıkları "Vasip Amca"lı pozla ilettiler. Öğrencilerin bu mesajına destek Samsun'un Canik ilçesinden geldi.

https://twitter.com/serefaydin04/status/1892256311061934176

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, sosyal medya hesabından "Vasip Amca" yazılı öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Biraz kar yağdı mı öğrenciler hemen valilik sayfalarını tatil talebi bombardımanına tutarlar. Bu sefer öğrenciler taleplerini Ankara Valisi ‘Vasip Amca’larına bu şekilde iletmişler" diyerek onların taleplerine destek oldu.