ASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan ve Başkent Ankara’nın atık suyunu arıtan Ankara Merkezi (Tatlar) Atık Su Arıtma Tesisi’ni ‘ileri biyolojik arıtma tesisi’ne dönüştürmek için proje yürütüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın atık suyunu arıtmak için yetersiz kalan Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan “Tesisin Kapasite Artışı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine Dönüştürülmesi Projesi” ilerliyor.

Proje için süreç Haziran 2020’de başlatılırken, çok büyük bir yatırım gerektirdiği için finans desteği arayışına girildi. Uluslararası finans kuruluşları ile yapılan görüşmeler neticesinde Fransız Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile anlaşma sağlandı.

İNŞAAT 2025 SONUNDA BAŞLAYACAK

Projenin müşavir ihalesine ilişkin Ön Yeterlilik İlanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Proje kapsamında 2025 yılı sonunda inşaat çalışmasının başlatılması ve projenin yaklaşık 3 yıl içinde bitirilerek yeni ve modern bir atık su arıtma tesisinin Ankara’ya kazandırılması planlanıyor.

GELEN ATIK SU DEBİSİ, TESİSİN KAPASİTESİNİN YÜZDE 25 ÜSTÜNDE

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi, günde 765 bin metreküp kapasite ile sadece karbon giderimi yapıyor. Ankara’nın 2002 yılındaki kapasitesini karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, artık Ankara’nın ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.

Yılda 250 milyon metreküp atık suyu arıtan tesise gelen atık su debisi, tesisin güncel kapasitesinin yüzde 25 üstünde kalıyor.