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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda haberi "İlk kazma vuruldu; Ankara'nın su ihtiyacını geleceğe taşıyoruz" diyerek duyurdu.

Eski içme suyu hattının yenilenerek, çelik borularla modern bir sistem kurulacağı proje ile gelecekte 2 milyon Ankaralıya sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmayı hedeflendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ASKİ, Yenimahalle ve Keçiören'deki su kesintilerini sona erdirmek amacıyla “Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi”ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ, Yenimahalle ve Keçiören'deki su kesintilerini sona erdirmek amacıyla 'Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'ni hayata geçiriyor. ANKARA (İGFA) - Ankara'nın su geleceği için büyük adım atıldı.

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