Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara’nın kent içi raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkarıldığını, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nda Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projede revizyon başlatıldığını kaydetti. Çalışmalarda Esenboğa'nın yolcu kapasitesi 30 milyona çıkarılacak; terminal binası ise 40 bin metrekare genişletilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısında tarihi bir dönüşüme imza atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanlarında toplam 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, başkenti çevre illere ve tüm bölgelere kesintisiz bağlantılarla bağladıklarını belirterek, Ankara’yı; Bolu, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı gibi komşu illerimize modern bölünmüş yollarla ulaştırdıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2020 yılında hizmete açılan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde Edirne’den Şanlıurfa'ya kadar uzanan bin 230 kilometrelik kesintisiz bir otoyol ağı oluşturduklarını da belirtti. Uraloğlu böylece Ankara ile Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa arasında otoyol konforu ile seyahati mümkün kıldıklarını söyledi.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU’NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Uraloğlu 2024 yılı Kasım ayında Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun yapım sözleşmesini imzaladıklarını anımsatarak, “Otoyolumuzda yapım çalışmaları başladı. Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz otoyol ile Ankara-Kırıkkale arasındaki devlet yolundaki trafiği azaltacağız. Ayrıca projemiz ile karayolu taşımacılığını Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna aktararak Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine taşımacılığı daha hızlı ve konforlu hale getireceğiz." diye konuştu.

Ankara ile Sakarya’nın Akyazı ilçesi arasına inşa edilmesi planlanan Orta Anadolu Otoyolu hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceklerini söyledi. Yatırımların sadece otoyollarla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, "Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Yargıtay Köprülü Kavşağı, Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ve Polatlı Şehir Geçişi gibi nice projeyi hizmete alarak araç yoğunluğunu azalttık. Şu anda da toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 karayolu projesinde çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz.” dedi.

YHT’LER 97,4 MİLYONU TAŞIDI

Ankara’da tarihi köprüleri de restore ederek kültürel mirası da koruduklarını belirten Bakan Uraloğlu, demiryollarında da Ankara’ya çağ attıklarını belirtti.

Ankara’nın tüm demiryolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren hatlarını hizmete alarak Ankara’yı 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağımızın merkezi yaptık. YHT’ler ile bugüne kadar yaklaşık 97,4 milyon yolcumuza hızlı tren konforuyla ulaşım imkanı sağladık.” dedi.

SÜPER HIZLI TREN HATTI’NIN ÖN PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına tamamen yeni bir hat planladıklarını da belirterek “Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projemizin ön proje çalışmalarını tamamladık. 344 kilometrelik Süper Hızlı Tren hattımızda trenlerimiz saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Seyahat süresini ise sadece 80 dakikaya indireceğiz.” açıklamasında bulundu.

ESENBOĞA’NIN YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKACAK

Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yıllar içinde artan yolcu talebine dikkati çeken Uraloğlu, “2002 yılında 2 milyon 836 bin 628 yolcu ağırlayan havalimanımız, 2024 yılında 12 milyon 913 bin 753 kişiye hizmet verdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yolcu sayımız 3 milyon 10 bin 378’e ulaştı.” dedi. Geçmiş yıllarda Esenboğa Havalimanı’nda bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, talebin daha da artacağını öngörerek havalimanını daha yenilikçi ve vizyoner bir anlayışla geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2022 yılı Aralık ayında başlatılan kapasite artırımı çalışmaları kapsamında, iki etaplı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Uraloğlu, “İlk etap çalışmalarımızda sona geldik. Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak olan 3. pist, yeni kule binası ve hizmet binalarında son çalışmalarımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, ikinci etapta ise terminal binasının en az 40 bin metrekare genişletileceğini de sözlerine ekledi.