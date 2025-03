Ankara Keçiören Belediyesi iftar saatinde evine ulaşamayan, trafikte ve yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmesi için ilçe genelinde kumanya dağıtımı yapıyor.ANKARA (İGFA) - Akşam ezanı okunmadan başlayan dağıtımlar Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştiriliyor. İçinde hurma, su ve sandviç yer alan kumanyayı vatandaş da memnuniyetle karşılıyor. Öte yandan teravih namazından sonra camilerde yapılan tatlı ikramıyla Keçiörenlilerin ağzı tatlanıyor.

Ramazan, Keçiören’de bir başka güzel yaşanıyor

Keçiören’de, Ramazan ayına yakışır birlik ve dayanışma duygusunun had safhada olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ramazan ayında kurduğumuz bereketli iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlarımızla her gün bir aradayız. Aynı zamanda iftar saatinde evine ulaşamayan vatandaşlarımız için her gün kumanya dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayının geleneksel ruhunu yaşattığımız camilerimizde teravih sonrası tatlı ikramında bulunuyoruz. Ramazan, Keçiören’de bir başka güzel yaşanıyor” dedi.