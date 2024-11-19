Her yıl uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörünü İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturan CBME Türkiye, 1.000’den fazla markanın katılımıyla kapılarını 42'nci kez açmak için gün sayıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bebek ve çocuk ürünlerinde 2025 trendlerinin vitrine çıkacağı fuar, 11-14 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi CBME Türkiye'de sektör paydaşlarını buluşturacak.

Fuar, sektörün paydaşlarına yönelik ilham verici sunumlara da ev sahipliği yapacak.

11 – 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecekleri CBME Türkiye 2024’ün seminer programının genişlediğini söyleyen Fuar Direktörü Hatice Dinçer, özellikle bu sektörde kadınların sesi olmak adına onlara özel bir platform kurguladıklarını belirtti. Fuar kapsamında aynı zamanda anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründe Afrika kıtasına ihracat fırsatları seminerinin olacağını belirten Dinçer, "Bu sene bir başka yenilik olarak CBME China ekibimiz, Uzakdoğu pazarına dair paylaşımlarda bulunacak. Artık geleneksel hale gelen WGSN Trend Seminerleri’nde ise 2025 bebek ve çocuk giyimini etkileyen makro faktörler ile renk, desen, kumaş, giyim ve aksesuar ürünleri hakkında ipuçları paylaşılacak” diye konuştu.