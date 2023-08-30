Bu yıl ikincisi düzenlenen “Anne-Çocuk Kampı” Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde yapıldı.

Çocuklarıyla birlikte kampa katılan 38 anne ve 53 çocuk hafta sonu Çorumlu Obası’nın yatılı misafiri oldu. Kamp etkinliğine Vali Doç. Dr.ZülkifDağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da konuk oldu. Dolu dolu geçen kamp etkinliklerinde hoşça vakit geçiren anneler ve çocuklar, unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı. Çorum Belediyesi tarafından sunulan ikramlarla birlikte kamp ateşi etrafında sıra dışı bir gece geçiren misafirler, sanatsal ve sportif etkinliklere de katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Hediyeleri Protokol eşleri verdi

Başvuranlar arasında yapılan çekilişle sürpriz hediyeler de sahibini buldu. Hediyeleri Vali Doç. Dr. ZülkifDağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın takdim etti. Çocuklar ve anneleri ile hasbihal eden Dağlı ve Aşgın, etkinliğe katılan vatandaşlarla çay içip kamp ateşi başında müziklere eşlik etti.

“Anne-Çocuk Kampı” katılımcılardan tam not aldı

Düzenlenen etkinliklerle doğanın tadını çıkaran anne ve çocuklar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kampa katılanlar bu tür etkinliklerin gelecek senelerde de yapılmasını istediklerini belirttiler.