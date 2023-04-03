İzmit Belediyesinin, ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli hizmeti, hibrit eğitime geçilmesiyle yeniden faaliyete başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Eli hizmeti deprem felaketinin ardından üniversitelerin online eğitime geçmesi nedeniyle hizmetlerine ara vermişti.
Üniversitelerin hibrit eğitime geçmesi ile birlikte yeniden faaliyete başlayacak olan Anne Eli, Ramazan ayı dolayısıyla bugünden itibaren 19.00 – 20.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Anne Eli, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de hizmet veriyor. 3 çeşit sıcak yemek hizmetinin sunulduğu Anne Eli hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.