Bunlar da ilginizi çekebilir

Üniversitelerin hibrit eğitime geçmesi ile birlikte yeniden faaliyete başlayacak olan Anne Eli, Ramazan ayı dolayısıyla bugünden itibaren 19.00 – 20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

İzmit Belediyesinin, ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli hizmeti, hibrit eğitime geçilmesiyle yeniden faaliyete başlıyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Eli hizmeti deprem felaketinin ardından üniversitelerin online eğitime geçmesi nedeniyle hizmetlerine ara vermişti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.