Kocaeli'de 'Anne Şehir' katılımcılarına Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemi ve neler yapılması gerektiği anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yaşadığımız Ramazan ayına özel sahur da ve iftar da dengeli ve sağlıklı beslenme konularında söyleşiler gerçekleştiriyor.

Gönüllerimizi ferahlatan manevi iklimde bir araya gelen Anne Şehir katılımcılarına Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında asırlardır sofralarımızı şenlendiren şifa ve afiyet kaynağı olan tatlı tarifleri anlatılıyor. Yaklaşık 600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkan güllaç tatlısı, ramazan şerbeti, enerji ve şifa deposu olarak bilinen sahine tatlısının nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatılıyor.

RAMAZANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Büyükşehir Belediyesinin diyetisyenleri tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı ve Dengeli Beslenme söyleşisinde; Ramazan ayında beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktalar, iftarda doğru beslenme nasıl olmalıdır? Sahurda doğru beslenme nasıl olmalıdır? Tok tutan besinler nelerdir? Susuzluğumuzu nasıl dengeleyebiliriz? Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Ramazanda ne tür tatlıları tercih etmeliyiz? gibi konular konuşuldu.

SAHUR EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Gebze Mustafa Paşa’da yer alan Anne Şehir Merkezi - Manolya, Gebze Sporcu Merkezi GEBZESEM ve Karamürsel’de yer alan Anne Şehir Merkezi - Mimoza da gerçekleşen söyleşi de; İftar sonrası ara öğün yapılmalı mı? Ara öğün tercihleri nasıl olmalıdır? başlıkları ile katılımcıların üstünde durduğu konulara yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin Diyetisyenleri; Sahurun atlanmaması gereken en önemli öğün olduğunu, bizi tok tutacak, susamamıza engel olacak besin gruplarına yer verilmesi gerektiği belirtti. İftarda dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanırken de; Orucu öncelikle suyla veya zeytin türünden iftariyelikle açmalı, ardından yağı az bir çorba içmenin önemli olduğu belirtildi. Ana yemeğe geçmeden ise 15 dakika beklemenin Ramazan ayında kilo almamanın ve sağlıklı bir oruç geçirmenin kilit noktası olduğu vurgulandı.

Seminer sonunda Sahine, güllaç tatlısı ve Ramazan şerbeti yapım aşamaları da uygulamalı olarak gösterilip anlatıldı.