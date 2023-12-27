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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Okulunda bayanlara yönelik sağlık ipuçları verildi ve doğru nefes teknikleri anlatıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Okulu, eğitim programına devam ediyor. Anne Şehir merkezlerinde gerçekleşen eğitimlerde Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Emel Ergül “Kadın Biyolojisi” ve nefes eğitmeni Özlem Ersan “Nefes Farkındalığı” hakkında eğitimler veriyor.

“Sağlıklı Yaşam Okulu” tamamlayıcı tıp uygulamaları ile teorik ve pratik eğitimler vererek fiziksel- ruhsal iyi oluşu desteklerken aynı zamanda mevcut rahatsızlıkların tedavisini hedefliyor. Haftanın iki günü Anne Şehir merkezlerinde gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Ergül biyoloji biliminin kapsamı ve tanımıyla insan bedeninin organizasyonunu tanıtarak hücreye ve kromozomlara dair kısa bilgiler verdi. Ergün eğitimde cinsiyet kromozomlarını tanıtarak bu kromozomların cinsiyetler arasındaki farklı işleyişi anlattı ve kromozomların cinsiyet oluşumundaki rolünü vurguladı. Ayrıca eğitimde kadınlara özgü hormonların etkisinden bahsedilirken, son olarak sağlığımızı korumak için günlük yaşam düzenimizde beş önemli adımla ilgili bilgi verildi.

NEFES TERAPİSİNİN FAYDALARI

Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin günlük yaşamımızda uygulanması üzerinde bilgilerin yer aldığı eğitimlerde; sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, iyi bir uyku uyumak, doğru nefes egzersizi ve doğru dik duruşun faydaları anlatıldı. Nefes eğitmeni Ersan’ın nefes farkındalığı eğitiminde doğru nefes teknikleri ile fiziksel sağlığı koruma yöntemleri üzerine konuşuldu. Ersan, “Düzenli olarak uygulamamız gereken nefes egzersizleri, akciğerlerimizin tam kapasite çalışmasına yardımcı olmak için devreye girmektedir. Nefes üzerine tarih boyu yapılan araştırmalar sonucunda doğru nefes alma ve doğru nefes verme teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler ile negatif duyguları kontrol etme, stresi azaltma ve organları doğru çalışmaya yönlendirme gibi temel faydalara ulaşılır” dedi. Ersan ayrıca, “Nefes terapisi sayesinde; stres ve endişeden uzaklaşabilir, toksinlerden arınılabilir, rahatlayabilir, baş ağrısını problemlerini azaltarak yok edebilir, kalp ritmini düzenleyebilir, formda kalabilir, sindirim sistemini iyileştirebilir ve iç huzurunuzu dengede tutabilirsiniz’’ ifadesini kullandı.

HEDEF; ÇÖZÜM VE STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

İki oturumdan oluşan ‘Sağlıklı Yaşam Okulu’nda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, ruh sağlığının güçlendirilmesi, gıda güvenilirliği bilincinin geliştirilmesi gibi pek çok konuda çözüm ve stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Detaylı bilgi için 0262 318 27 25 nolu telefonu arayabilirsiniz.