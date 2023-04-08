Kocaeli Büyükşehir’in Anne Şehir katılımcısı hanımlar çeşitli becerilerinin yanına kokulu mum yapımını da eklediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kadın, çocuk ve aile merkezli yürüttüğü etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Anne Şehir katılımcılarına yönelik kokulu mum atölyesini başlattı.

Bireylerin zamanlarını verimli etkinliklerle değerlendirmelerinin, bilgi ve beceri kazanmalarının sağlaması amaçlanan etkinlikte hem mum yapımının teknikleri anlatıldı hem de bireyler kendi tasarladıkları özel mumlara sahip oldu. Atölyede ayrıca farklı mum yapım teknikleri, malzemelerin hazırlığı, renklendirici boya, koku ayarlarını ve fitilin nasıl sabitlenmesi gerektiği anlatıldı. Faaliyetler hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi alabilirler.