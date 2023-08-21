Bebek kliniği kurucusu ve emzirme danışmanı Sena Türkkan Aydın, anne sütünün önemi ve meme reddi ile ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Anne sütü, bebeğin ilk 6 ayda gelişme ve büyümesine oldukça fazla katkı sağlar. Her bebek dünyaya geldiği ilk saatlerden itibaren içgüdüsel olarak emme refleksi gösterir. Bazı bebekler anne sütüne çabuk alışırken, bazıları da emmeyi reddeder. Meme reddinin nedenleri doğru tespit edilmeli, ebeveynler bu dönemde sabırlı olmalı ve uzmanların tavsiyelerini dinlemelidir.

Emzirme Danışmanı Sena Türkkan Aydın, daha çok emzirme problemi yaşayan annelere yönelik çalıştığını belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

https://youtu.be/_MkaJo0wXW0

2011 yılından bu yana bebek hemşireliği yaptığını ve 3 yıl önce kendi kliniğini kurduğunu ifade eden Aydın, "Şu an burada bebek beslenme problemi olan aynı zamanda emzirme problemi yaşayan annelere yönelik çalışıyoruz. Genelde yeni doğan bebeklerle çalışıyoruz. 0-4 ay beslenme probleminin en çok olduğu dönemdir. Günümüzde bebeklerde yoğun bir şekilde mama kullanımı var, emzirme problemi yaşayan anneler başvuruyor. Bebeklerin klinik durumları normalse ve danışmanlığa herhangi bir engeli yoksa güzel sonuçlar alıyoruz. İlk 6 ay anne sütü önemli ama 2 yaş ve sonrasında da devam etmek gerekiyor. Bebeğin hem fiziksel hem mental olarak gelişmesi açısından anne sütü çok önemli. 80 günü doldurmuş bebeklerde hemen sofra gıdalarıyla tanıştırmak mümkün olmayabilir. DSÖ’nün söylediği bir şey var: ‘Temizliğine ve organikliğine inandığınız herhangi bir gıdayla başlayabilirsiniz.’ Biz de bebekler için en temiz, en organik gıdalarla başlıyoruz" diye konuştu.

“EMZİREN ANNELERİN EN YOĞUN ŞİKAYETİ MEME REDDİ”

Sena Türkkan Aydın, en yoğun şikayetin emziren annelerden geldiğine dikkat çekerek, “Emziren anneler en çok meme reddi şikayetiyle geliyor. Beslenme bozukluğu olan bebek annelerinin şikayetinde birinci sırada meme reddi var. Doğum sonrası erken dönemde mama başlanması olabiliyor. Bebeklerde bir silikon uç kullanımı söz konusu oluyor ve bunu bırakma çalışmaları yapıyoruz. Prematüre (erken doğan) bebeklerin beslenmelerinin düzenlenmesi adına danışmalar yapıyoruz, bebek rutinleri ve egzersizleri üzerine de çalışıyoruz" dedi.

“BEBEKLERDE İLK 3 AY BESLENME DÜZENİ ÇOK ÖNEMLİ”

Bebeklerde ilk 3 aylık sürecin oldukça önemli olduğunun altını çizen Aydın, “Özellikle ilk 3 ay bebeklerde bir beslenme düzeni oluşur. Bu ilk 3 aylık süreçte anneler beslenme problemi yaşıyorsa bebekleri için mutlaka bir danışmanlık hizmeti almalılar. Danışmanlık süreçleri ilerleyen aylarda daha zorlayıcı ve travmatik geçebiliyor. 0-3 aylık süreç oldukça önemli ve geç kalmadan danışmanlık hizmeti almalılar.” diye konuştu.